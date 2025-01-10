Поліція встановила скандальних підлітків, які перекривали дорогу в центрі Києва

"Поліція Києва встановила всіх учасників відео за участю неповнолітніх. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські", - ідеться в повідомленні.

У поліції також уточнили, що один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео з використанням російської музики. Його було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України, і суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Правоохоронці зазначили, що після завершення перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з шести фігурантів.