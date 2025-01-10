Перекривали дорогу та слухали російську музику: поліція розслідує інцидент у Києві (відео)

У Києві група молодих людей зухвало поводилася, перекриваючи рух на центральних вулицях міста. У мережі з'явились відео, на яких компанія хлопців перекриває дороги, зокрема, щоб покурити, та слухає російську музику.

РБК-Україна повідомляє, що про це розповів журналіст Денис Кошельник та Поліція Києва .

Повідомляється, що неповнолітні хлопці записували ролики під пісню російського виконавця біля Газону національної пам'яті на Майдані Незалежності. Крім того, вони нібито публічно фотографуються зі зброєю, демонструють розкішний спосіб життя та їздять на дорогих авто.

Кошельник також розповів, що молодики користуються супроводом правоохоронців. У своїх соцмережах вони публікують відео, на яких видно, як їх супроводжують поліцейські машини.

У Поліції Києва підтвердили, що ведуть розслідування цього інциденту. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до події, а також з'ясовують її обставини. У разі підтвердження інформації, порушників буде притягнуто до відповідальності.

Не перший скандал

Відомо, що один із фігурантів сьогоднішнього інциденту раніше був помічений в іншому скандалі. 28 червня 2024 року співробітники СБУ затримали 16-річного блогера Андрія Драгана, якого в соцмережах називають "золотим хлопчиком" і пов’язують із народним депутатом Миколою Тищенком.

Юнака доставили до Дарницького райвідділу поліції для надання пояснень. Як повідомляє видання "Телеграф", хлопця тоді підозрювали в образі військовослужбовців ЗСУ через відео, яке з'явилося в соцмережах. У ролику, що нібито спричинив скандал, Драган пародіював пісню російського пропутінського виконавця.

Тоді після кількагодинного допиту блогера відпустили. Андрій пояснив, що запис зроблено кілька років тому і він не планував його публікувати. За словами хлопця, він не має жодних зв’язків із РФ і готовий записати відео з вибаченнями.