Полиция установила скандальных подростков, которые перекрывали дорогу в центре Киева

"Полиция Киева установила всех участников видео с участием несовершеннолетних. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские", - сказано в сообщении полиции.

Фото: полицейские пообщались со скандальными подростками (facebook.com/UA.KyivPolice)

В полиции также уточнили, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Правоохранители отметили, что после завершения проверки будет предоставлена правовая оценка действий каждого из шести фигурантов.