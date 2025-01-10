Полиция установила скандальных подростков, которые перекрывали дорогу в центре Киева

Правоохранители установили личности молодых людей, которые записывали скандальные видео. В частности, они перекрывали дорогу в центре Киева, чтобы покурить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
"Полиция Киева установила всех участников видео с участием несовершеннолетних. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские", - сказано в сообщении полиции.
Фото: полицейские пообщались со скандальными подростками (facebook.com/UA.KyivPolice)
В полиции также уточнили, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.
Правоохранители отметили, что после завершения проверки будет предоставлена правовая оценка действий каждого из шести фигурантов.
Напомним, ранее журналист Денис Кошельник обратил внимание на подростков, которые снимали и публиковали в соцсетях видео провокационного характера. Это вызвало скандал.
В частности, молодые люди слушали российскую музыку возле Газона национальной памяти на Майдане Независимости, перекрывали дорогу в Киеве, демонстрировали на фото оружие.
В ответ полиция начала расследование и пообещала привлечь их к ответственности.
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