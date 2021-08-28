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Полиция возбудила уголовное дело из-за обстрелов Авдеевки

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

"Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и на Донбассе поэтому ограничили движение поездов.

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АвдеевкаДонбасс