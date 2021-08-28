Поліція відкрила кримінальну справу через обстріли Авдіївки

Сьогодні, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм.
Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
"Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста поранено та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.
Також УЗ сьогодні повідомила про обстріл поїзда, і що на Донбасі через це обмежили рух поїздів.