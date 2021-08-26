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Полиция возбудила дело из-за поджога офиса Денисовой в Киеве

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Киев, Четверг 26 августа 2021 16:47
Полиция возбудила дело из-за поджога офиса Денисовой в Киеве Фото: в Киеве подожгли офис омбудсмена (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога дверей офиса омбудсмена Людмилы Денисовой. Задержанный мужчина поджег дверь еще одного административного здания в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сегодня полиция получила сообщение от прохожего, что неизвестный мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под дверь админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика.

"Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника. Он оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Полиция возбудила дело из-за поджога офиса Денисовой в Киеве

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