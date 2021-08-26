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Поліція порушила справу через підпал офісу Денісової в Києві

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 16:47
Поліція порушила справу через підпал офісу Денісової в Києві Фото: у Києві підпалили офіс омбудсмена (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом підпалу дверей офісу омбудсмена Людмили Денісової. Затриманий чоловік підпалив двері щей іншої адміністративної будівлі в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні поліція отримала повідомлення від перехожого, що невідомий чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика.

"Спецпризначенці оперативно затримали зловмисника. Він виявився уродженцем Київської області, 1970 року народження", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Поліція порушила справу через підпал офісу Денісової в Києві

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