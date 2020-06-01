Метро Киева возобновило работу после "минирования" моста

Фото: Андрей Крищенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Четыре станции метро опять открыты

После задержания "минера" моста Метро в Киеве столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме. Опять открыты четыре станции метро.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко во время брифинга.

"Движение метро с Левого берега на Правый запущен", - прокомментировал он.

Отметим, таким образом, возобновили свою работу станции метро "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".

Также возобновление работы метро подтверждает и пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Все станции метрополитена работают в обычном режиме!" - указано в сообщении на странице метрополитена в Facebook.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который угрожал подрывом моста Метро в столице. Задержание произошло в 15:20. Так, силовики провели спецоперацию на мосту Метро: на месте работали спасатели и представители полиции диалога.

Подчеркнем, сегодня днем сообщили о заминировании моста Метро в Киеве. Отметим, похожая история произошла в сентябре 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в связи с "минированием" закрыли четыре станции метрополитена - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережную" и "Арсенальную".

Напомним, в сентябре прошлого года уроженец Крыма и бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение по мосту Метро и угрожал его подорвать.

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Автор: Юлия Струк