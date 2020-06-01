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Поліція порушила справу після мінування мосту Метро

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 16:05
Поліція порушила справу після мінування мосту Метро
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Розслідують неправдиве повідомлення про мінування

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом мінування мосту Метро в Києві. Подію кваліфікували як неправдиве повідомлення про мінування.

Про це на брифінгу після затримання мінера повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Зазначимо, сьогодні невідомий чоловік повідомив поліцію про мінування мосту Метро в Києві. Чоловік прийшов на міст з невідомим предметом, схожим на газовий балон. Міст було перекрито в обох напрямках, а в місті ввели спеціальну поліцейську операцію.

Чоловіка, погрожуючого підірвати міст Метро, затримали близько 15:20.

Як розповіли в поліції, затриманий є жителем Київської області, вибухонебезпечних предметів він при собі не мав, лише муляж.

Через мінування мосту столичний метрополітен призупиняв свою роботу, але наразі рух поїздів метро повністю відновлено.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Київметромінування
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