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Полиция возбудила дело по двум статьям из-за стрельбы в Николаевской области

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в селе Новоингулка Николаевской области. Расследование проводится по двум статьям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители отметили, что сейчас продолжается розыск всех лиц, причастных к стрельбе.

"По предварительной информации, конфликт произошел из-за земельные вопросы между двумя группами граждан, началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие - карабин", - сообщили в полиции.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, инцидент из-за земельных вопросов произошел вчера, 13 мая, около 21:30 между двумя группам. Правоохранители ввели спецоперацию в области.

Отметим, днями в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

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