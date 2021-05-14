Полиция возбудила дело по двум статьям из-за стрельбы в Николаевской области

Правоохранители отметили, что сейчас продолжается розыск всех лиц, причастных к стрельбе.

"По предварительной информации, конфликт произошел из-за земельные вопросы между двумя группами граждан, началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие - карабин", - сообщили в полиции.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, инцидент из-за земельных вопросов произошел вчера, 13 мая, около 21:30 между двумя группам. Правоохранители ввели спецоперацию в области.