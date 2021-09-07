Полиция возбудила дело из-за ДТП с участием мэра Вознесенска
Полиция возбудила уголовное дело из-за аварии с участием мэра Вознесенска Евгения Величко. Автомобиль градоначальника сегодня столкнулся с пассажирским автобусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.
Сегодня утром автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял мэр Вознесенска, столкнулся с автобусом на пересечении улиц Берегового и Черняховского. В результате аварии пострадал глава города.
"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке", - рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Событие квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.