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Полиция вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах

Автор: Вадим Добровольский

К патрулированию населенных пунктов в регионах Украины привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Патрульной полиции.

Правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов.

Также полицейские обеспечивают общественную безопасность и порядок и контролируют на улицах городов. Патрульные совместно с другими подразделениями охраняют объекты критической инфраструктуры.

Полиция призывает с пониманием относиться к временным ограничительным мерам. Не паниковать, доверять только официальным страницам и каналам информации.

Напомним, в Киеве вводят комендантский час с 22 вечера до 7 утра.

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