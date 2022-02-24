RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція разом з добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах

Автор: Вадим Добровольский

До патрулювання населених пунктів у регіонах України залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ та добровольці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Патрульної поліції.

Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів та огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз'яснюють громадянам, як діяти у разі обстрілів.

Також поліцейські забезпечують громадську безпеку і порядок і контролюють на вулицях міст. Патрульні спільно з іншими підрозділами охороняють об'єкти критичної інфраструктури.

Поліція закликає з розумінням ставитися до тимчасових обмежувальних заходів. Не панікувати, довіряти тільки офіційним сторінкам і каналам інформації.

Нагадавши, у Києві вводять комендантську годину з 22 вечора до 7 ранку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України