Поліція разом з добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах

До патрулювання населених пунктів у регіонах України залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ та добровольці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook Патрульної поліції .

Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів та огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз'яснюють громадянам, як діяти у разі обстрілів.

Також поліцейські забезпечують громадську безпеку і порядок і контролюють на вулицях міст. Патрульні спільно з іншими підрозділами охороняють об'єкти критичної інфраструктури.

Поліція закликає з розумінням ставитися до тимчасових обмежувальних заходів. Не панікувати, довіряти тільки офіційним сторінкам і каналам інформації.