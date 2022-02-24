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Поліція разом з добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах

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Четвер 24 лютого 2022 18:58
Поліція разом з добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах Стоп-контроль (Фото: 5.ua)
Автор: Вадим Добровольский

До патрулювання населених пунктів у регіонах України залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ та добровольці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Патрульної поліції.

Правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів та огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз'яснюють громадянам, як діяти у разі обстрілів.

Також поліцейські забезпечують громадську безпеку і порядок і контролюють на вулицях міст. Патрульні спільно з іншими підрозділами охороняють об'єкти критичної інфраструктури.

Поліція закликає з розумінням ставитися до тимчасових обмежувальних заходів. Не панікувати, довіряти тільки офіційним сторінкам і каналам інформації.

Нагадавши, у Києві вводять комендантську годину з 22 вечора до 7 ранку.

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