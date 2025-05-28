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Поліція вийшла з важливим попередженням для водіїв у Києві: що сталося

Погіршення погодних умов може бути небезпечним для водіїв (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва попередила мешканців і гостей столиці та Київської області про суттєве погіршення погодних умов найближчим часом. Водіям дали також низку важливих порад - щоб поїздка в негоду була безпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Як їздити під час негоди безпечно: поради поліції

Останнім часом столичний регіон регулярно "накривають" дощі та грози. Це суттєво ускладнює рух транспорту дорогами міста і на трасі, адже:

  • погіршується видимість;
  • збільшується гальмівний шлях;
  • у разі різкого маневру - авто може занести.

З огляду на це українців закликали завжди зважати на ускладнення погодних умов і дотримуватись корисних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:

  • вмикати ближнє світло фар;
  • дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
  • обирати безпечну швидкість;
  • якщо виникла необхідність зупинитися - знижувати швидкість поступово;
  • не робити різких маневрів;
  • якщо дощ такої сили, що транспорт, який їде попереду, втрачається з поля зору - зупинятись на узбіччі й обов'язково вмикати аварійну сигналізацію.

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь - телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок", - підсумували у Патрульній поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Прогноз погоди у Києві та в області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища ймовірні у Києві та в Київській області:

  • найближчим часом;
  • до кінця доби 28 травня.

Йдеться про грозу.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Прогноз погоди до кінця доби 28 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли закінчаться дощі та що відбувається з погодою в Україні.

Читайте також, яким може бути перший місяць літа - червень, згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру.

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