Поліція вийшла з важливим попередженням для водіїв у Києві: що сталося

Патрульна поліція Києва попередила мешканців і гостей столиці та Київської області про суттєве погіршення погодних умов найближчим часом. Водіям дали також низку важливих порад - щоб поїздка в негоду була безпечною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Останнім часом столичний регіон регулярно "накривають" дощі та грози. Це суттєво ускладнює рух транспорту дорогами міста і на трасі, адже:
З огляду на це українців закликали завжди зважати на ускладнення погодних умов і дотримуватись корисних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:
"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь - телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок", - підсумували у Патрульній поліції.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища ймовірні у Києві та в Київській області:
Йдеться про грозу.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли закінчаться дощі та що відбувається з погодою в Україні.
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