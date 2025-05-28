Поліція вийшла з важливим попередженням для водіїв у Києві: що сталося

Як їздити під час негоди безпечно: поради поліції

Останнім часом столичний регіон регулярно "накривають" дощі та грози. Це суттєво ускладнює рух транспорту дорогами міста і на трасі, адже:

погіршується видимість;

збільшується гальмівний шлях;

у разі різкого маневру - авто може занести.

З огляду на це українців закликали завжди зважати на ускладнення погодних умов і дотримуватись корисних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:

вмикати ближнє світло фар;

дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирати безпечну швидкість;

якщо виникла необхідність зупинитися - знижувати швидкість поступово;

не робити різких маневрів;

якщо дощ такої сили, що транспорт, який їде попереду, втрачається з поля зору - зупинятись на узбіччі й обов'язково вмикати аварійну сигналізацію.

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь - телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок", - підсумували у Патрульній поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Прогноз погоди у Києві та в області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища ймовірні у Києві та в Київській області:

найближчим часом;

до кінця доби 28 травня.

Йдеться про грозу.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Прогноз погоди до кінця доби 28 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)