Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилось

Как ездить во время непогоды безопасно: советы полиции

В последнее время столичный регион регулярно "накрывают" дожди и грозы. Это существенно затрудняет движение транспорта по дорогам города и на трассе, ведь:

ухудшается видимость;

увеличивается тормозной путь;

в случае резкого маневра - авто может занести.

Исходя из этого, украинцев призвали всегда учитывать осложнения погодных условий и придерживаться полезных советов, чтобы поездка в непогоду была безопасной:

включать ближний свет фар;

соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами;

выбирать безопасную скорость;

если возникла необходимость остановиться - снижать скорость постепенно;

не делать резких маневров;

если дождь такой силы, что транспорт, который едет впереди, теряется из поля зрения - останавливаться на обочине и обязательно включать аварийную сигнализацию.

"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне - звоните по спецлинии "112". Будьте внимательны за рулем и учитывайте погодные условия. Безопасных вам поездок", - подытожили в Патрульной полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Прогноз погоды в Киеве и в области

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления вероятны в Киеве и в Киевской области:

в ближайшее время;

до конца суток 28 мая.

Речь идет о грозе.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Прогноз погоды до конца суток 28 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)