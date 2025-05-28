Полиция вышла с важным предупреждением для водителей в Киеве: что случилось

Патрульная полиция Киева предупредила жителей и гостей столицы и Киевской области о существенном ухудшении погодных условий в ближайшее время. Водителям дали также ряд важных советов - чтобы поездка в непогоду была безопасной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
В последнее время столичный регион регулярно "накрывают" дожди и грозы. Это существенно затрудняет движение транспорта по дорогам города и на трассе, ведь:
Исходя из этого, украинцев призвали всегда учитывать осложнения погодных условий и придерживаться полезных советов, чтобы поездка в непогоду была безопасной:
"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне - звоните по спецлинии "112". Будьте внимательны за рулем и учитывайте погодные условия. Безопасных вам поездок", - подытожили в Патрульной полиции.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления вероятны в Киеве и в Киевской области:
Речь идет о грозе.
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда закончатся дожди и что происходит с погодой в Украине.
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