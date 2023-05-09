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Поліція виявила чотирьох жителів Куп’янського району, які співпрацювали з окупантами

Фото: Поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оперативники Управління карного розшуку викрили чотирьох жінок у Куп'янському районі Харківської області, які підозрюються в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Луганській області.

"Під час окупації населених пунктів Куп’янського району, чотирьох жінок віком 81, 61, 56 та 41-рік публічно висловлювали вподобання діям агресора та закликали своїх односельців підтримувати російські війська та співпрацювати з окупаційною "владою", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, під процесуальним керівництвом прокуратури, відносно жінок відкриті кримінальні провадження за фактом колабораційної діяльності.

Слідчі поліції Харківської області вже повідомили про підозру двом жінкам.

Нагадаємо, що СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян. Він був знайомий з пропагандисткою з 2014 року, балотувався до Київської міськради та адміністрував її прокремлівський Telegram-канал.

Служба безпеки України у Миколаївській області затримала ворожого інформатора, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.

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