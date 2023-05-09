Полиция обнаружила четырех жителей Купянского района, сотрудничавших с оккупантами

Оперативники Управления уголовного розыска разоблачили четырех женщин в Купянском районе Харьковской области, подозреваемых в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Луганской области.
"Во время оккупации населенных пунктов Купянского района, четыре женщины в возрасте 81, 61, 56 и 41-год публично выражали предпочтение действиям агрессора и призвали своих односельчан поддерживать российские войска и сотрудничать с оккупационной "властью", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств под процессуальным руководством прокуратуры в отношении женщин открыты уголовные производства по факту коллаборационной деятельности.
Следователи полиции Харьковской области уже сообщили о подозрении двум женщинам.
Напомним, что СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборантки Татьяны Монтян. Он был знаком с пропагандисткой с 2014 года, баллотировался в Киевский горсовет и администрировал его прокремлевский Telegram-канал.
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