Поліція виявила чотирьох осіб, які допомагали окупантам у Херсонській області

"44-річна жителька міста у період окупації співпрацювала з новопризначеним "керівником" захопленого "ВНЗ" і обіймала посаду "завідувачки гуртожитку". Перед деокупацією зрадниця виїхала на непідконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу ще одного зрадника, якого окупаційна влада призначила "деканом" факультету. Перед деокупацією він втік на непідконтрольну Україні територію. Також На причетність до колабораційної діяльності перевіряється житель села Біляївка Бериславського району.

"За свідченнями місцевих жителів, їх односелець під час окупації населеного пункту перейшов на бік ворога, співпрацював з військовими РФ та разом з ними вчиняв злочини", - пояснили у поліції.

Правоохоронці додали, що у селі Новоолександрівка вдалося встановити місцеву колаборантку. 45-річна жителька активно підтримувала окупаційну владу, висловлювала антиукраїнську позицію, агітувала односельців за приєднання України до Росії, а також допомагала окупантам у розселенні та орієнтувала їх на місцевості.