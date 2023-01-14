Полиция обнаружила четырех человек, помогавших оккупантам в Херсонской области

"44-летняя жительница города в период оккупации сотрудничала с новоназначенным "руководителем" захваченного "ВУЗа" и занимала должность "заведующей общежитием". Перед деоккупацией предательница выехала на неподконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность еще одного предателя, которого оккупационные власти назначили "деканом" факультета. Перед деоккупацией он сбежал на неподконтрольную Украине территорию. Также на причастность к коллаборационной деятельности проверяется житель села Беляевка Бериславского района.

"По свидетельству местных жителей, их односельчанин во время оккупации населенного пункта перешел на сторону врага, сотрудничал с военными РФ и вместе с ними совершал преступления", - пояснили в полиции.

Правоохранители добавили, что в селе Новоалександровка удалось установить местную коллаборантку. 45-летняя жительница активно поддерживала оккупационные власти, выражала антиукраинскую позицию, агитировала односельчан за присоединение Украины к России, а также помогала оккупантам в расселении и ориентировала их на местности.