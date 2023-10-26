UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція викрила міжрегіональну наркобанду: виготовляли понад 6000 "доз" щомісяця

Фото: поліція викрила міжрегеональну наркобанду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 "доз" "Альфа-PVP" щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

За даними поліції, організував злочинну діяльність 20-річний мешканець Дніпропетровської області. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох місцевих мешканців віком від 17 до 31-го років.

Нарколабораторію лідер угруповання облаштував в орендованому гаражі. Її потужності дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти понад 6000 "доз" "Альфа-PVP". 

 

Правоохоронці повідомили, що такий "бізнес" приносив їм понад 1,5 мільйона гривень доходу в місяць.

Затримання наркодилерів в Україні

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що правоохоронці у Рівному затримали "закладчика" із психотропами на майже 2 млн гривень.

Крім того, раніше правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну.

Також РБК-Україна повідомляло, що українські правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News