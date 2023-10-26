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Полиция разоблачила межрегиональную наркобанду: изготовляли более 6000 "доз" ежемесячно

Фото: полиция разоблачила межрегеональную наркобанду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную организацию, фигуранты которой производили более 6000 "доз" "Альфа-PVP" ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

По данным полиции, организовал преступную деятельность 20-летний житель Днепропетровской области. Он привлек к незаконной деятельности еще шестерых местных жителей от 17 до 31-го лет.

Нарколабораторию лидер группировки обустроил в арендованном гараже. Ее мощности позволяли злоумышленникам ежемесячно производить более 6000 "доз" "Альфа-PVP".

Правоохранители сообщили, что такой "бизнес" приносил им более 1,5 миллионов гривен дохода в месяц.

Задержание наркодилеров в Украине

Напомним, сегодня мы писали, что правоохранители в Ровно задержали "закладчика" с психотропами почти на 2 млн гривен.

Кроме того, ранее правоохранители разоблачили киевлян, занимавшихся производством амфетамина.

Также РБК-Украина сообщало, что украинские правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.

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