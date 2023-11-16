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Поліція викрила кол-центр, який очолював так званий екс-міністр "ДНР"

Фото: Поліція викрила кол-центр, який очолював так званий екс-міністр "ДНР" (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який очолював так званий колишній міністр закордонних справ "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось 

Злочинці під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували жертвам, втручались в їхній мобільний банкінг та переказували гроші на банківські рахунки підставних осіб, криптовалютні біржі й рахунки азартних ігрових платформ. 

Ймовірно, що сума завданих збитків може перевищувати 100 млн гривень. 

 

Фото: Поліція викрила кол-центр, який очолював так званий екс-міністр "ДНР" (npu.gov.ua)

Під час розслідування з'ясувалось, що організатором схеми є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області. Він у квітні 2014 року обіймав посаду так званого міністра закордонних справ "ДНР". Осередки його угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах нашої країни. 

Загалом було проведено 38 санкціонованих обшуків. Банда діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.

Що загрожує 

Шести фігурантам  було повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб. 

"Вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом з них. Інші фігуранти, які переховуються за кордоном, оголошені в міжнародний розшук", - пише пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що поліція тим часом в рамках міжнародної операції, ліквідувала канал постачання компонентів для "шахедів" з Євросоюзу до Росії.

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