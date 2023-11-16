Что случилось

Преступники под видом сотрудников службы безопасности ведущих украинских банков звонили жертвам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги на банковские счета подставных лиц, криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ.

Вероятно, что сумма нанесенного ущерба может превышать 100 млн гривен.

Фото: Полиция разоблачила колл-центр, который возглавлял так называемый экс-министр "ДНР" (npu.gov.ua)

В ходе расследования выяснилось, что организатором схемы является житель временно оккупированной территории Донецкой области. Он в апреле 2014 года занимал должность так называемого министра иностранных дел "ДНР". Ячейки его группировки действовали в России, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах нашей страны.

В общей сложности было проведено 38 санкционированных обысков. Банда действовала на территории Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.

Что угрожает

Шести фигурантам было сообщено о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц.

"Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем из них. Другие фигуранты, которые скрываются за границей, объявлены в международный розыск", - пишет пресс-служба.