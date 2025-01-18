Поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон і вручила підозри

Правоохоронці у рамках кримінальних справ провели 270 обшуків. Викрили злочинні схеми на території 19 областей.

Серед фігурантів переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Фото: поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон (npu.gov.ua)

Також поліція викрила адміністраторів різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", та осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Фігурантам вже оголосили підозру за низкою статей ККУ, зокрема за ч. 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до девʼяти років в'язниці з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.