Полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу и вручила подозрения

Правоохранители в рамках уголовных дел провели 270 обысков, разоблачили преступные схемы на территории 19 областей.

Среди фигурантов преимущественно частные предприниматели, которые предоставляли ложные сведения для внесения информации в систему "Шлях", а также дельцы, которые организовали "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска.

Фото: полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу (npu.gov.ua)

Также полиция разоблачила администраторов различных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказ" от "клиентов", и ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, в том числе медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, денежные в иностранной валюте и тому подобное.

Фигурантам уже объявили подозрение по ряду статей УКУ, в частности по ч. 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.