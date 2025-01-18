Полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу и вручила подозрения

Полиция разоблачила десятки схем незаконной переправки мужчин за границу в 19 областях Украины. Фигурантам вручили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Правоохранители в рамках уголовных дел провели 270 обысков, разоблачили преступные схемы на территории 19 областей.
Среди фигурантов преимущественно частные предприниматели, которые предоставляли ложные сведения для внесения информации в систему "Шлях", а также дельцы, которые организовали "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска.
Фото: полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу (npu.gov.ua)
Также полиция разоблачила администраторов различных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказ" от "клиентов", и ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, в том числе медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, денежные в иностранной валюте и тому подобное.
Фигурантам уже объявили подозрение по ряду статей УКУ, в частности по ч. 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в начале января полиция сообщила о масштабных обысках по делам о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.
По словам правоохранителей, действия злоумышленников привели к тому, что сотни военнообязанных выехали из страны.
Позже полиция уточнила, что ликвидировала почти полсотни схем незаконного пересечения границы в 22 регионах Украины. Правоохранители вручили более 60 подозрений фигурантам дел.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.