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Поліція не виключає диверсію. В Харкові трапився вибух на АЗС

Фото: вибух стався на АЗС у Новобаварському районі Харкова 22 квітня (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

Пізно ввечері, 22 квітня, в Новобаварському районі Харкова стався вибух на АЗС. Поліція шукає винних та вже відкрила кримінальне провадження за фактом можливої диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Так, 22 квітня близько 22:20 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі міста Харкова.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Поліція проводить перевірку", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

"Поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину", - констатують правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялось, на трасі "Київ - Харків", поблизу с. Панфили Київської області у вівторок, 18 квітня, сталася масштабна пожежа за участі трьох фур. Загинули двоє людей.

Нагадаємо, минулого року російсько-окупаційні війська здійснили обстріл м. Щастя Луганської області. Внаслідок чого загорілась та вибухнула АЗС.

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