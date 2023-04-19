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На трасі Київ-Харків трапилась масштабна пожежа: горіли фури, двоє загиблих

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Україна, Середа 19 квітня 2023 09:24
На трасі Київ-Харків трапилась масштабна пожежа: горіли фури, двоє загиблих Фото: на трасі "Київ-Харків" сталася масштабна пожежа за участю фур, загинуло двоє людей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

На трасі "Київ - Харків", поблизу с. Панфили Київської області у вівторок, 18 квітня, сталася масштабна пожежа за участі трьох фур. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"18 квітня о 23:15 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горять автомобілі на автодорозі "Київ-Харків" поблизу с. Панфили", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали рятувальники одразу 4 частин - м. Яготин, смт Згурівка, м. Березань та м. Переяслав.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять три фури, у місткості 3-ї фури знаходиться гас. Під час пожежі було виявлено двох загиблих.

Пожежу локалізовано о 03:35 та ліквідовано о 03:53. На місці події працювало 6 одиниць техніки та 22 рятувальників особового складу.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі Києва на вулиці Каховській сталася пожежа. Відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, раніше в Києві нещодавно сталась пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

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