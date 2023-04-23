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Полиция не исключает диверсию. В Харькове произошел взрыв на АЗС

Фото: взрыв произошел на АЗС в Новобаварском районе Харькова 22 апреля (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталия Гурковская

Поздно вечером, 22 апреля, в Новобаварском районе Харькова произошел взрыв на АЗС. Полиция ищет виновных и уже открыла уголовное производство по факту возможной диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Так, 22 апреля около 22:20 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления", - констатируют правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, на трассе "Киев - Харьков", вблизи с. Панфилы Киевской области во вторник, 18 апреля, произошел масштабный пожар с участием трех фур. Погибли два человека.

Напомним, в прошлом году российско-оккупационные войска произвели обстрел г. Счастья Луганской области. В результате чего загорелась и взорвалась АЗС.

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