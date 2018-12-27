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Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 20:44
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь
Иллюстративное фото (twitter.comPakPointNetwork)

Пока причина произошедшего неизвестна

Нападение на церковь в австрийской Вене, при котором пострадали несколько монахов, не было терактом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции города в Twitter.

В полиции сообщил , что "точная причина произошедшего пока неизвестна". При этом "возможный террористический мотив в любом случае исключен".

По данным правоохранительных органов, двое нападавших требовали у монахов ценные вещи и наличные деньги.

Напомним, что в районе ​Флоридсдорф в Вене двое неизвестных напали на прихожан католической церкви. 

Отметим, что речь идет о монастырской церкви Марии Безупречной. Как сообщалось, преступники, "действуя крайне жестоко", ограбили несколько человек и скрылись. Инцидент произошел около 17:00 по местному времени.

Согласно информации издания Krone, по предварительным данным, нападавшие стреляли. В результате инцидента, по его данным, серьезные ранения получили от восьми до 15 человек. В городе в связи со случившимся объявлен "план перехват". В операции задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.

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