Поліція Відня виключає версію теракту при нападі на церкву

Ілюстративне фото (twitter.comPakPointNetwork)

Причина події поки невідома

Напад на церкву в австрійському Відні, при якому постраждали кілька ченців, не був терактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції міста в Twitter.

В поліції повідомив , що "точна причина аварії поки невідома". При цьому "можливий терористичний мотив у будь-якому випадку виключений".

За даними правоохоронних органів, двоє нападників вимагали у ченців цінні речі та готівкові гроші.

Нагадаємо, що в районі Флоридсдорф у Відні двоє невідомих напали на парафіян католицької церкви.

Відзначимо, що мова йде про монастирської церкви Марії Бездоганною. Як повідомлялось, злочинці, "діючи вкрай жорстоко", пограбували кілька людей і зникли. Інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом.

Згідно з інформацією видання Krone, за попередніми даними, нападники стріляли. В результаті інциденту, за його даними, серйозні поранення отримали від восьми до 15 осіб. У місті у зв'язку з інцидентом оголошений план "перехоплення". В операції задіяні підрозділ спецпризначення EKO Cobra і антитерористична група WEGA.