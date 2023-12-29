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Поліція уточнила число жертв та травмованих українців після масового обстрілу

Фото: поліція уточнила число жертв та травмованих українці після атаки 29 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв в Україні внаслідок сьогоднішньої масованої атаки зросла до 18. Поранення отримали 132 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну поліцію у Facebook.

Як зазначає поліція, станом на 13:00 в Україні відомо про 18 загиблих та 132 поранених. Зафіксовано 51 ворожий обстріл.

Дані по регіонах

  • Дніпро: 5 осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.
  • Харківська область: 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.
  • Запорізька область: 4 людини загинули, 12 поранені.
  • Одеса: 2 жертв, 27 людей отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.
  • Львів: 1 людина загинула, 24 були поранені.
  • Київ: 3 загинули, 22 травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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