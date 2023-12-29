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Полиция уточнила число жертв и травмированных украинцев после массового обстрела

Фото: полиция уточнила число жертв и травмированных украинцев после атаки 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в Украине в результате сегодняшней массированной атаки возросло до 18. Ранения получили 132 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию в Facebook.

Как отмечает полиция, по состоянию на 13:00 в Украине известно о 18 погибших и 132 раненых. Зафиксирован 51 вражеский обстрел.

Данные по регионам

  • Днепр: 5 человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших - ребенок и полицейский.
  • Харьковская область: 3 человека погибли, 13 мирных жителей получили ранения.
  • Запорожская область: 4 человека погибли, 12 ранены.
  • Одесса: 2 жертв, 27 человек получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами могут находиться люди.
  • Львов: 1 человек погиб, 24 были ранены.
  • Киев: 3 погибли, 22 травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

В общей сложности повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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