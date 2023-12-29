Полиция уточнила число жертв и травмированных украинцев после массового обстрела

Число жертв в Украине в результате сегодняшней массированной атаки возросло до 18. Ранения получили 132 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию в Facebook.
Как отмечает полиция, по состоянию на 13:00 в Украине известно о 18 погибших и 132 раненых. Зафиксирован 51 вражеский обстрел.
Данные по регионам
В общей сложности повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом.
Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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