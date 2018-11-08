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Полиция установила личность стрелявшего в баре под Лос-Анджелесом

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 16:07
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли 13 человек

Сотрудники полиции установили личность стрелка, который открыл огонь в баре города Саузанд-Оакс, пригорода Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным источника в правоохранительных органах, преступником оказался 29-летний мужчина. Отмечается, что при совершении атаки он использовал дымовую шашку и пистолет 45-го калибра. Более подробной информации не приводится.

Напомним, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек. Полиция Калифорнии заявила о гибели стрелка в ресторане Borderline Bar & Gril. В то же время власти не уточняют, как погиб стрелок. Также сообщается, что помощник шерифа был застрелен, когда приехал по вызову на место инцидента и вошел в помещение ресторана. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.

Вечером неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке.

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