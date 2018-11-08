ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Поліція встановила особу того, хто стріляв в барі під Лос-Анджелесом

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 16:07
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

В результаті стрілянини під Лос-Анджелесом загинули 13 осіб

Співробітники поліції встановили особу стрільця, який відкрив вогонь в барі міста Саузанд-Оакс, передмістя Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними джерела в правоохоронних органах, злочинцем виявився 29-річний чоловік. Зазначається, що при здійсненні атаки він використовував димову шашку і пістолет 45-го калібру. Більш докладної інформації не наводиться.

Нагадаємо, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксе в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 осіб. Поліція Каліфорнії заявила про загибель стрілка в ресторані Borderline Bar & Gril. У той же час влада не уточнює, як загинув стрілець. Також повідомляється, що помічник шерифа був застрелений, коли приїхав за викликом на місце інциденту і увійшов в приміщення ресторану. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Ввечері невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці.

Росія має скасувати "вибори" на Донбасі, - посольство США В ході стрільби під Лос-Анджелесом загинули 13 осіб
Новини України Сполучені Штати АмерикиЛос-АнджелесСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся