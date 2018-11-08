Поліція встановила особу того, хто стріляв в барі під Лос-Анджелесом

Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

В результаті стрілянини під Лос-Анджелесом загинули 13 осіб

Співробітники поліції встановили особу стрільця, який відкрив вогонь в барі міста Саузанд-Оакс, передмістя Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними джерела в правоохоронних органах, злочинцем виявився 29-річний чоловік. Зазначається, що при здійсненні атаки він використовував димову шашку і пістолет 45-го калібру. Більш докладної інформації не наводиться.

Нагадаємо, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксе в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 осіб. Поліція Каліфорнії заявила про загибель стрілка в ресторані Borderline Bar & Gril. У той же час влада не уточнює, як загинув стрілець. Також повідомляється, що помічник шерифа був застрелений, коли приїхав за викликом на місце інциденту і увійшов в приміщення ресторану. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Ввечері невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці.