Полиция установила личность стрелка в Огайо

Полиция города Дейтон (штат Огайо) подтвердила личность стрелка, в результате нападения которого погибли девять человек. Об этом сообщает телекомпания CBS.

По его словам, имя стрелка - Коннор Беттс. Речь идет о 24-летнем жителе расположенного в этом же штате города Беллбрук. По данным телекомпании, утром полиция провела у него дома обыск.

Добавим, что телекомпания NBC на своей странице в Twitter сообщила, что сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон, и ее друг обнаружены застреленными в машине.

Напомним, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек. В результате стрельбы погибли девять человек, также погиб стрелок. Медики в свою очередь не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

Ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения. В результате стрельбы в супермаркете Walmart были ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, а в небо подняты полицейские вертолеты.