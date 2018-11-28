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Полиция установила личность мужчины, который угрожал взорвать электростанции в Запорожье

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 13:03
Полиция установила личность мужчины, который угрожал взорвать электростанции в Запорожье
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Мужчина требовал восстановить электроснабжение на его улице

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который угрожал взорвать электростанции Запорожья. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Запорожской области.

Как сообщается, вчера, 27 ноября в Александровске отделение полиции поступило сообщение от неизвестного о намерении взорвать электростанции в городе Запорожье в случае, если в течение 30 минут не восстановят электроснабжение по улице Почтовой.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался ранее несудимый местный житель 1955 года рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра временного места жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого злоумышленник звонил в полицию.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 27 ноября, правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, в ходе проверки взрывчатых предметов обнаружено не было.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в "минировании". Им оказался 15-летний подросток.

Информация о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве не подтвердилась Информация о минировании на трассе Киев-Чоп не подтвердилась
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