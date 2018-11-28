Поліція встановила особу чоловіка, який погрожував підірвати електростанції в Запоріжжі

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Чоловік вимагав відновити електропостачання на його вулиці

Співробітники поліції встановили особу чоловіка, який погрожував підірвати електростанції Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Запорізької області.

Як повідомляється, вчора, 27 листопада до Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого про намір підірвати електростанції в місті Запоріжжя у випадку, якщо впродовж 30 хвилин не відновлять електропостачання по вулиці Поштовій.

Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився раніше незасуджений місцевий мешканець 1955 року народження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду тимчасового місця мешкання чоловіка поліцейські виявили та вилучили мобільний телефон, з якого зловмисник телефонував до поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 27 листопада, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів, у ході перевірки вибухових предметів виявлено не було.

ПІзніше правоохоронці затримали підозрюваного у "мінуванні". Ним виявився 15-річний підліток.