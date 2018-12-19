Поліція посилить патрулювання поблизу храмів та церков

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція вже працює у посиленому варіанті несення служби

Поліція почилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та Різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, поліція вже почала підготовку до забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час проведення новорічних та Різдвяних свят. Правоохоронці вже працюють у посиленому варіанті несення служби.

"Зараз вже розпочинаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наше головне завдання - це дотримання правопорядку без виключення, особливо під час новорічних та Різдвяних свят", - зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час тематичної наради.

Також було обговорено питання забезпечення безпеки дорожнього руху. Повідомляється, що поліція посилено патрулюватиме траси міжнародного та національного значення у напрямку західних областей.

Нагадаємо, керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що під час Об'єднавчого собору, який проходив у Києві 15 грудня, порушень не було зафіксовано.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві у передноворічний період 2019 року посилили охорону ялинок від самовільних порубок.