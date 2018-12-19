ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція посилить патрулювання поблизу храмів та церков

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 21:06
Поліція посилить патрулювання поблизу храмів та церков
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція вже працює у посиленому варіанті несення служби

Поліція почилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та Різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, поліція вже почала підготовку до забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час проведення новорічних та Різдвяних свят. Правоохоронці вже працюють у посиленому варіанті несення служби.

"Зараз вже розпочинаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наше головне завдання - це дотримання правопорядку без виключення, особливо під час новорічних та Різдвяних свят", -  зазначив заступник голови Нацполіції  Олександр Фацевич під час тематичної наради. 

Також було обговорено питання забезпечення безпеки дорожнього руху. Повідомляється, що поліція посилено патрулюватиме траси міжнародного та національного значення у напрямку західних областей.

Нагадаємо, керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що під час Об'єднавчого собору, який проходив у Києві 15 грудня, порушень не було зафіксовано.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві у передноворічний період 2019 року посилили охорону ялинок від самовільних порубок. 

У Чернівецькій області перша громада МП перейшла до нової церкви У Рівному під час затримання порушника травмувалися троє патрульних
Новини України полицияцерковьНовий рік
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся