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Поліція посилить патрулювання на новорічні свята

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 11:48
Поліція посилить патрулювання на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, перекриватимуть місця масового перебування громадян

Поліція працюватиме у посиленому режимі на час проведення новорічних та різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, відомством розроблено комплекс заходів із забезпечення безпеки та порядку. 

Зокрема, передбачено максимальне перекриття нарядами поліції місць масового перебування громадян та їх обстеження вибухотехніками. Також планується створення додаткових слідчо-оперативних груп та груп документування.

Крім того, в місцях проведення дитячих святкових заходів працюватимуть інспектори ювенальної превенції та шкільні офіцери Департаменту патрульної поліції. У разі потреби поліція здійснюватиме супроводження організованих груп дітей. 

Також поліція забезпечить максимальну присутність правоохоронців у місцях релігійних відправ та поблизу культових споруд. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція посилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та різдвяних свят. 

Нагадаємо, на території 10 областей, де було введено воєнний стан, поліція зареєструвала на половину менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2017 року. 

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