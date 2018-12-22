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Поліція посилить охорону дыльниць під час виборів до ОТГ у Київській області

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 15:36
Поліція посилить охорону дыльниць під час виборів до ОТГ у Київській області
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поліція чергуватиме на 62 виборчих дільницях

Громадський порядок під час виборів до об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в Київській області забезпечуватимуть близько 130 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області у Facebook

Як зазначається, 23 грудня відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, міських голів у Баришівській, Бородянській, Ковалівській, та Миронівській ОТГ. Загальна кількість виборчих дільниць - 62.

Повідомляється, що у кожному територіальному відділі поліції будуть створені спеціалізовані слідчо-оперативні групи, співробітники яких будуть займатися реагуванням і розглядом звернень та заяв громадян, пов'язаних із порушенням виборчого процесу.

Також будуть передбачені резерви. Під посилений режим охорони будуть взяті громадські місця та місця проведення масових заходів. Також поблизу дільниць збільшать кількість патрулів. 

Зазначимо, 23 грудня в Україні проводитимуться вибори до ОТГ. 

Поліція посилить охорону дыльниць під час виборів до ОТГ у Київській областіНагадаємо, через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.

РБК-Україна повідомляло, що президент вносив у Верховну раду проект закону про проведення місцевих виборів 23 грудня під час воєнного стану. Однак депутати так і не поставили його на голосування. 

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