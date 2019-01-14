Полиция усилила патрулирование вблизи НМУ им. Богомольца

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент ситуация вблизи админздания НМУ спокойная

Полиция Киева усилила патрулирование вблизи Национального медицинского университета (НМУ) им. Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции сообщили, что сегодня получили информацию, что в помещения университета на бульваре Тараса Шевченко зашли неизвестные лица и возник конфликт с охраной.

"На вызов прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители получают объяснения у участников происшествия. На месте находились сотрудники Государственной исполнительной службы, которые обратились с просьбой обеспечить правопорядок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация вблизи админздания НМУ спокойная. Вместе с тем, чтобы не допустить правонарушений, возле университета усилено патрулирование.

Напомним, сегодня утром, 14 января, в Министерстве здравоохранения заявили о штурме административного здания НМУ им. Богомольца. В Минздрааве заявляли, что таким образом бывший ректор НМУ Екатерина Амосова пыталась попасть в университет.

Вместе с тем, позже в Минздраве сообщили, что полиция вывела из помещения НМУ им. Богомольца людей, которые штурмовали административное здание.