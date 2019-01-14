Поліція посилила патрулювання поблизу НМУ ім. Богомольця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі ситуація поблизу адмінбудівлі НМУ спокійна

Поліція Києва посилила патрулювання поблизу Національного медичного університету (НМУ) ім. Богомольця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

У поліції повідомили, що сьогодні отримали інформацію, що у приміщення університету на бульварі Тараса Шевченка зайшли невідомі особи і виник конфлікт із охороною.

"На виклик прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці відбирають пояснення в учасників події. На місці перебували співробітники Державної виконавчої служби, які звернулися із проханням забезпечити правопорядок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ситуація поблизу адмінбудівлі НМУ спокійна. Разом з тим, щоб не допустити правопорушень, біля університету посилено патрулювання.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 14 січня, у Міністерстві охорони здоров'я заявили про штурм адміністративної будівлі НМУ ім. Богомольця. У МОЗ заявляли, що таким чином колишній ректор НМУ Катерина Амосова намагалася потрапити до університету.

Разом з тим, пізніше у МОЗ повідомили, що поліція вивела з приміщення НМУ ім. Богомольця людей, які штурмували адміністративну будівлю.