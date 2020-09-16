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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Украина, Среда 16 сентября 2020 10:36
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре столицы. Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство из-за запланированных акций.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители отмечают, что в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, возле административных зданий органов государственной власти.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - указано в сообщении.

Силовики просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Отметим, около 11:00 возле Офиса президента начнется Всеукраинский протест предпринимателей. Они требуют принятия законов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Напомним, в воскресенье в Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку участников протестов в Беларуси, в которой приняли участие около 100 человек.

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