Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массового протеста

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в центре Киеве в связи с акцией протеста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сегодня в центре столицы анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас под Офисом президента проходит акция протеста ФОПов против введения РРО и усиления фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство.

Напомним, последний раз полиция усиливала меры безопасности из-за протеста грузоперевозчиков под Кабмином. Они требовали увольнения министра инфраструктуры. В полиции тогда сообщили, что на улице Грушевского возле КМУ было припарковано 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей.