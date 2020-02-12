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Полиция усилила меры безопасности из-за массовой акции под Кабмином

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 11:45
Полиция усилила меры безопасности из-за массовой акции под Кабмином
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Грузоперевозчики требуют увольнения министра инфраструктуры

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева из-за анонсированной массовой акции протеста под зданием Кабинета министров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полиции сообщили, что сейчас на улице Грушевского возле КМУ находится 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме этого, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

Как отмечает корреспондент РБК-Украина, проходит акция грузоперевозчиков. Они требуют увольнения министра инфраструктуры. Участники акции обещают, что если до 11:00 они не услышат никакого ответа от чиновников, то вся колонна с Бориспольской трассы поедет к Кабинету министров и продолжит свою акцию там.

По словам водителей, под Кабмин съедутся 600 грузовиков.

Напомним, ранее в центре Киева участников акции забросали петардами. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан.

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