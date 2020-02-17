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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста

Новости » Общество     17.02.2020 - 10:04
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В центре Киева находится около 1000 правоохранителей

Полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с проведением акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что с воскресенья, 16 февраля, в центральной части Киева службу несут около 1000 правоохранителей.

"Наряды патрулируют для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Также в полиции призвали не брать на акции протеста запрещенные предметы.

Напомним, 12 февраля правоохранители также переходили на усиленный режим патрулирования в центре Киева из-за анонсированной массовой акции протеста под зданием Кабинета министров Украины. Тогда грузоперевозчики выступали с требованием уволить министра инфраструктуры.

Также сообщалось, что 6 февраля в Киеве проходили акции протеста в связи с голосованием за открытие рынка земли в Раде. Тогда Национальная полиция Киева усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями под Верховной радой.

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