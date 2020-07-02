Полиция усилила меры безопасности из-за акции протеста в центре Киева

В центре Киева устраивают акцию протеста. Из-за этого Нацполиция и Нацгвардия усилили меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, представители одной из политических партий анонсировали проведение массовой акции.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

Кроме того, пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за массовых мероприятий с 14:00 часов дня возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов. При необходимости движение маршрутов будет организовано:

троллейбус № 6 от Минского массива к ст.м. "Лукьяновская";

троллейбусы №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к Европейской площаде;

автобус № 114 от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. Лобановского.

Напомним, в Киеве 15 июня произошли столкновения во время акции протеста инвесторов жилых комплексов.

Кроме того, в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и активистами под зданием Шевченковского районного суда.