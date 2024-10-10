"Поліція спалює документи". В Хорватії спалахнув скандал через біженців

У Хорватії розгорівся скандал через звинувачення на адресу прикордонної поліції у спалюванні особистих речей, включаючи телефони та паспорти людей, які намагаються перетнути кордон з Європейським Союзом у пошуках притулку.

У чому суть скандалу

Фотографії, надані гуманітарною організацією No Name Kitchen (NNK), демонструють спалені документи, які є необхідними для подання заявки на притулок. Щодня тисячі людей з Південної Азії, Близького Сходу, Північної Африки та, дедалі більше, з Китаю намагаються потрапити на Балкани, прямуючи до ЄС. Багатьох із них зупиняє хорватська прикордонна поліція, яка проводить обшуки та, за свідченнями, силою повертає їх назад, зокрема жителів Боснії і Герцеговини.

Спалені документи біженців у Хорватії (Фото - No Name Kitchen)

NNK вказала на місця восьми великих "звалищ", де, за словами свідків, поліція спалювала особисті речі та документи. Організація також підкреслила, що в спалених телефонах можуть міститися докази зловживань, вчинених поліцією.

Спалені документи біженців у Хорватії (Фото - No Name Kitchen)

Одне зі свідчень належить жінці, яка стала свідком спалення вилучених речей. Інше свідчення повідомляє про побиття чотирьох марокканців, яких змусили йти босоніж по гарячому попелу.

Влада Хорватії заперечує спалення документів біженців

Попри численні свідчення, уряд Хорватії продовжує заперечувати факти насильства та повернень. Представник Міністерства внутрішніх справ запевнив, що в країні діє політика нульової толерантності до будь-яких незаконних дій працівників поліції.

Варто зазначити, у 2019 році, після місяців заперечень, тодішня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович визнала, що поліція застосовувала силу, проте заперечила, що такі повернення є незаконними. Того ж року Європейський суд з прав людини визнав, що хорватська поліція відповідальна за смерть шестирічної афганської дівчинки, яку змусили повернутися до Сербії.