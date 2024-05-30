Більшість громадян країн Заходу схвалюють підтримку українських біженців

Більшість громадян Швеції, Німеччини, Франції, Великобританії, США, а також Польщі продовжуватимуть підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Rescue Committee ( IRC ).

Серед більш ніж 7400 опитаних більшість вважають, що їхні країни мають надати біженцям з України житло, їжу, основні потреби, а також освіту та медичні послуги, а потім можливість працювати.

Підтримка допомоги Україні та допомоги біженцям наразі найсильніша у Великій Британії та Швеції. За даними опитування, 79% опитаних у Великій Британії та 72% у Швеції виступають за довгострокову підтримку українських біженців.

При цьому 55% опитаних у Польщі та 47% у Німеччині, двох країнах, де проживає найбільше українське населення, вважають, що довгострокова підтримка українських біженців "необхідна".

У США, Великій Британії та Швеції вважають, що біженцям з України необхідно надати довгострокове посвідчення на проживання.

Опитування проводилося YouGov. У Польщі дані були зібрані YouGov Opinia24.